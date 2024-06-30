賺2個股本卻不到百元的珍珠~順達

◎賴建承CSIA

AI自雲到端的趨勢儼然成形，AI NB可望水漲船高，對於NB相關供應鏈不可小覷，包括NB板、機殼、散熱、面板、軸承、電池等零組件受惠深，日前軸承的新日興已率先大漲，研判壓縮許久的電池廠商可望翻揚，包括新普(6121)與順達(3211)將是可留意焦點。新普第一季EPS5.72元，7/4除息配11.7元現金，股價剛突破均線糾結，MACD也翻紅，一旦向上突破可望帶動電池股出現比價效應，除了看好新普的補漲外，第二季有業外大進補的順達(3211)更不容忽視!

非IT加持，Q1獲利成長八成

順達主要產品包含筆記型電腦及平板電腦電池組、智慧型手機電池組，近年來致力拓展非IT電池模組產品，包括：輕型電動自行車/摩托車及搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池模組、儲能電池模組及電池組充電器等

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