指數兩萬三附近整理！ 第三季業績成長股啟動

◎錢冠州 CSIA/CFTA

六月的台股在台積電(2330)及鴻海(2317)等權值股領軍之下一舉攻克兩萬三千點，不過隨後也開始進入橫向盤整，加權指數則在兩萬三千點附近上下震盪，不過行情漲多本來就會進入整理，這時要精選下半年主要成長的族群，反而是波段投入的機會，六月份的台股行情以權值股的漲幅最為明顯，但中小型成長股多數則是拉回整理的走勢，那麼，第三季準備迎接旺季來臨，我認為整理過後的中小型股或業績成長股反而在接下來的第三季會更具備股價上漲的機會。

在AI的相關供應鏈中，包含高階晶圓代工、CoWoS封裝及液冷式散熱是當前最指標的族群，而第三季開始，Nvidia新產品B100/B200將陸續擴大出貨，年底的重頭戲則是GB200系列的AI伺服器，預估整個下半年，科技產業將會相當熱絡! 所以，在目前六月底的時刻! 找到AI相關的指標股並且買進持股抱牢，才是最佳策略。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1600期，訂購專線：02-6608-3998】