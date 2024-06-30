HBM4商機爆發的黑馬-創意

◎王榮旭 CSIA/CFTA

近期輝達股價下跌導致台股波動加劇，但大盤仍然受到權值股的支撐，尤其是台積電和鴻海，每當這些權值股價格下跌，就會有人進場買入。而台積電逼近「千元」大關，也面臨漲多修正，這反而是最好的買點。當大盤急速下殺後，總是能夠迅速反彈，這正表示這些下跌並非市場反轉，而是漲多後的正常回調，也為下半年行情的佈局提供良好機會。

隨著11月美國大選將近， FED也開啟降息循環，各種利多因素支撐著今年的市場行情，而當市場資金充裕時，流入股市也成為必然，因此短線修正反而是入場最好的時機，而具備站上千元實力的台積電，也將讓同集團公司同步受益，水漲船高。

站在巨人肩膀上

創意與台積電緊密合作，目前已經擁有多項5奈米晶片設計專案，並在HBM IP市場中成為領導者，搶先完成3奈米HMB3 IP設計，更因為台積電的關係，未來有可能跟海力士或美光合作。此外，高頻寬記憶體在AI和HPC領域的應用日益增多，創意搶占了相關應用的領導地位，AI將成為公司未來主要的成長引擎。

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