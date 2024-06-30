嚴重被低估的AI伺服器

◎黃清照CSIA

指數從4/19的19291漲到23406共漲4115點，都沒有適度修正，股價沒有一直漲的，高價權值股的台積電、鴻海、聯發科在買盤耗盡將出現技術面修正，重電股日KD交叉向下及機器人此波又要大跌，注意低估AI伺服器如金像電、健鼎、台光電、光寶科、奇鋐、力致、廣達、緯創、貿聯、英業達、神達、金居、台燿、國巨、矽格、台星科及車電的堤維西、東陽、帝寶、興勤、信邦、佳邦、立隆、信昌電…及業績股的聯電、瑞儀、聯詠、聯陽、義隆電、致新、矽創、玉晶光、大立光、友達、群創、華東、神基、啟碁、元太、日月光、力成、中美晶…會在大盤拉回成為自己走上漲道路強勢股。重心在高價拉開和投機推擠的中小型業績股具大漲潛力，就是如國巨今年EPS 50、貿聯 18.3、台光電 24.5業績比台積電今年EPS 39.5還好(以本益比比較)，如此台積電拉開這三檔比價，但這三檔業績又比華城EPS 15.8要好很多，華城達900元，所以就推擠了國巨、貿聯、台光電大漲行情，又類似亞力拉開矽格、台星科、堤維西、立隆、佳邦和聯亞EPS1.5股價達162.5推擠帶動以上四股的大漲空間，投資人注意這種脈動。

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