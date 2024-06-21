回到物超所值的AI伺服器股

蘋果也要推AI了，這將是今年下半年及整個手機產業的重點轉折，AI手機題材預估也會繼續加溫，尤其蘋果客戶群寬廣，對於手機產業來說，就有機會再度迎接來換機熱潮，也是接下來要著重的焦點，指標股先行，包含台積電(2330)及鴻海(2317)等，同時是AI概念股也是蘋果概念股，行情將會欲小不易，這對於加權指數來說就是持續向上創高的訊號，而目前時序來到六月下旬，緊接而來就是台灣電子股的傳統旺季到來，資訊科技產業就有基本面推升的力道，但重頭戲還是在AI相關，Nvidia全新的AI伺服器晶片B100/B200也準備接續上市，當然重頭戲會是第三季末到年底的GB200晶片，預估耗能將達到2700瓦，最明顯的需求將是散熱解決方案。

2024-06-21 09:23