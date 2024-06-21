回到物超所值的AI伺服器股
◎黃清照CSIA
受極右派勢力抬頭歐洲政體不穩，德從18892→18068(6/17收盤)，法從8259→7571(6/17收盤)，道瓊從40077→38778(6/17收盤)、日從41087→38482(6/18收盤)，這些股市受歐洲政體不穩影響，但科技股的納達持續創新高到17857，台灣也受AI伺服器大漲持續走高到22757，這個方向很明朗，只有受益AI伺服器長多看好的台股、美科技股走長多，所以逢低布局重心在AI伺服器(台光電、廣達、奇鋐、國巨、貿聯、金像電、光寶科、力致、鴻海、勤誠、建鼎、達電、欣興、矽格、台星科…)，車電(東陽、堤維西、帝寶、胡連、興勤、佳邦、立隆、致茂、朋程…)，業績股(聯電、瑞儀、神基、聯陽、瑞昱、義隆電、矽創、致新、中美晶、聯詠、欣詮、力成、日月光、玉晶光、大立光、臻鼎、神基、創意、信昌電、立敦、晶技、萬泰科、長榮航、華航…)等三個族群看多。
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