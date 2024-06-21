CIS龍頭營收大爆發－采鈺

◎王榮旭 CSIA/CFTA

蘋果在今年三月放棄10年的電動車泰坦計畫，轉向生成式AI，但遲遲沒有消息，市場也因為蘋果沒有搭上AI而忽略，漲勢不斷落後大盤，巴菲特也在5/8大賣13%的蘋果持股。但在最新的開發者大會，蘋果宣布搭上AI列車，這就是我們提前讓大家在六月份佈局蘋概股的主要原因，像是接到折疊平板訂單的軸承大廠新日興(3376)、蘋果手機鏡頭大廠玉晶光(3406)以及蘋果手機封測廠的精材(3374)等蘋概股，相繼輪番接力上漲。

蘋果推出iOS 18，重塑AI手機新紀元

蘋果在6/11中推出ios18，整合AI功能，透過個人智慧系統「Apple Intelligence」重新定義AI功能，將生成式模型結合個人情境，讓AI可以理解情境，以加速日常任務處理，以及其他各種應用功能，都將徹底改變用戶使用習慣，而能支援「Apple Intelligence」的手機，只有iPhone 15 pro以上，因此9月發售手機時，將有機會帶動一波換機潮。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1599期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw