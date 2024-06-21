除息季扣權值 股票期貨操作

◎陳子榕 CSIA/CFTA

台積電6月13日除息3.5元，掀開今年（2024年）除息扣抵權值的序幕，從6月、7月、8月，台北股市配息將扣抵4百點權值，形成逆價差結構，加上7月「窄基指數」，投資人在山頂上玩，可以搭配指數和個股期貨操作來避險。在6月台指轉倉7月更為明顯。

在經歷多頭長途跋涉後，「AI金髮女孩新經濟」突破兩萬兩千點，持續向上盤堅，端午節後，6月台指繼續向上挑戰兩萬三千點。資金在電子、航運、營建、重電等四大人氣類股族群輪動，其中又以台積電佔權值持續上升到33%，鴻海3.8%和聯發科3.1%，三檔電子股就佔了近4程權值影響最大

所以，今天將從AI龍頭輝達拆股1拆10後的表現連動「美股科技七巨頭」和「台股三巨頭」，台指期電子期金融期678月扣抵權值，和第一招五面看大勢，第二招避險四循環，第五招心理線定律的週線和月線變化來分析和預測。

美股七巨頭今年4月5月6月的漲幅，以6月7日1股拆10股的輝達最驚人，除了4月的系統性風險，科技七巨頭全面下挫（僅特斯拉上漲），輝達以161%的2024年漲幅居冠，加上2023年也有239%的漲幅，輝達2023年和2024年這兩年4倍漲幅，AI龍頭在拆股後，又從每股120美元，連續上漲3天到131美元，並且吸引博通也跟進拆谷一拆10，在輝達沒有停止漲勢前，科技股仍為美股台指重心。

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