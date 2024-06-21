隔日沖六法 第五式：佛光普照

◎張文赫 CSIA

在台股權值三巨頭：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)上週連袂領軍攻高之下，台股單周上漲646.34點、上漲幅度2.96%，連續二周都是各上漲600多點，二週下來累計共大漲1330.5點，如此強勁的走勢已經遠遠在亞股之中獨占鰲頭、甚至與美股包括仍再創高的納斯達克與費半指數在內為主的科技類股算是並駕齊驅、不惶多讓。

但台股投資人往往有一種操作習慣，就是走勢越是創高越不敢買，指數創高是如此、個股創高同樣也是如此。因此我們需要額外多學習一套可以短線獲利操作的方法，這樣即便指數位階在創新高的高檔，同樣可以短線獲利。例如6/12當時帶領隔日沖會員在尾盤買進所羅門(2359)，買進價在168元；隔日開盤賣在183元，這樣一張就能獲利1.5萬元、投報率8.9%。適度的應用隔日沖技巧來短線操作，即便指數在創新高的當下，依然可以趨吉避凶、累積獲利成果。

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