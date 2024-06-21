台積電四少誰最具漲相～采鈺

◎賴建承CSIA

受惠AI加持與高階製程精進，台積電持續獲得法人調升目標價，股價也於6/13寫下935元的歷史新高，距離千金股相差不遠，而權王台積電的走揚，更是台股頻頻創下歷史新高之功臣。正當台積電走揚之際，台積電轉投資與大聯盟也跟著雨露均霑，其中轉投資的四少~世界(5347)、精材(3374)、采鈺(6789)、創意(3443)等紛紛大漲，除了世界寫下124元波段高點外，創意也自1090元反彈至1640元，短線反彈超過50%。甚至精材股價光在6月上旬就已經飆漲36%，研判尚未發動的采鈺也不容小覷。

精材6月股價飆漲近4成

台積電轉投資四少中，持有世界先進28.32%、持有精材41.01%、持有創意34.84%、持有采鈺更高達67.4%，其中精材第一季EPS1.2元，5月營收月增率46.5%、年增率32.9%，主要是台積電CoWoS需求太大需要廠房來放，所以把舊機台轉移至精材，包括iPhone AP的CP測試請精材幫忙代工，預估今年測試成長2~3成，2025年將翻倍，由於測試毛利率高於封裝，所以將貢獻不少EPS很多，這可由5月營收跳升看出端倪。在業績成長下，外資與投信近期紛紛搶進，股價也於6月急漲，短線拉回5日線若不破可逢低留意。至於同樣5月營收繳出亮眼成績單的采鈺能複製精材股價的模式嗎？

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