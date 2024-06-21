台積電四少誰最具漲相～采鈺

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI加持與高階製程精進，台積電持續獲得法人調升目標價，股價也於6/13寫下935元的歷史新高，距離千金股相差不遠，而權王台積電的走揚，更是台股頻頻創下歷史新高之功臣。正當台積電走揚之際，台積電轉投資與大聯盟也跟著雨露均霑，其中轉投資的四少~世界(5347)、精材(3374)、采鈺(6789)、創意(3443)等紛紛大漲，除了世界寫下124元波段高點外，創意也自1090元反彈至1640元，短線反彈超過50%。甚至精材股價光在6月上旬就已經飆漲36%，研判尚未發動的采鈺也不容小覷。

精材6月股價飆漲近4成

台積電轉投資四少中，持有世界先進28.32%、持有精材41.01%、持有創意34.84%、持有采鈺更高達67.4%，其中精材第一季EPS1.2元，5月營收月增率46.5%、年增率32.9%，主要是台積電CoWoS需求太大需要廠房來放，所以把舊機台轉移至精材，包括iPhone AP的CP測試請精材幫忙代工，預估今年測試成長2~3成，2025年將翻倍，由於測試毛利率高於封裝，所以將貢獻不少EPS很多，這可由5月營收跳升看出端倪。在業績成長下，外資與投信近期紛紛搶進，股價也於6月急漲，短線拉回5日線若不破可逢低留意。至於同樣5月營收繳出亮眼成績單的采鈺能複製精材股價的模式嗎？

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蘋果在今年三月放棄10年的電動車泰坦計畫，轉向生成式AI，但遲遲沒有消息，市場也因為蘋果沒有搭上AI而忽略，漲勢不斷落後大盤，巴菲特也在5/8大賣13%的蘋果持股。但在最新的開發者大會，蘋果宣布搭上AI列車，這就是我們提前讓大家在六月份佈局蘋概股的主要原因，像是接到折疊平板訂單的軸承大廠新日興(3376)、蘋果手機鏡頭大廠玉晶光(3406)以及蘋果手機封測廠的精材(3374)等蘋概股，相繼輪番接力上漲。

瞄準旺季來臨！散熱＋手機零組件

蘋果也要推AI了，這將是今年下半年及整個手機產業的重點轉折，AI手機題材預估也會繼續加溫，尤其蘋果客戶群寬廣，對於手機產業來說，就有機會再度迎接來換機熱潮，也是接下來要著重的焦點，指標股先行，包含台積電(2330)及鴻海(2317)等，同時是AI概念股也是蘋果概念股，行情將會欲小不易，這對於加權指數來說就是持續向上創高的訊號，而目前時序來到六月下旬，緊接而來就是台灣電子股的傳統旺季到來，資訊科技產業就有基本面推升的力道，但重頭戲還是在AI相關，Nvidia全新的AI伺服器晶片B100/B200也準備接續上市，當然重頭戲會是第三季末到年底的GB200晶片，預估耗能將達到2700瓦，最明顯的需求將是散熱解決方案。

除息季扣權值 股票期貨操作

台積電6月13日除息3.5元，掀開今年（2024年）除息扣抵權值的序幕，從6月、7月、8月，台北股市配息將扣抵4百點權值，形成逆價差結構，加上7月「窄基指數」，投資人在山頂上玩，可以搭配指數和個股期貨操作來避險。在6月台指轉倉7月更為明顯。

隔日沖六法 第五式：佛光普照

在台股權值三巨頭：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)上週連袂領軍攻高之下，台股單周上漲646.34點、上漲幅度2.96%，連續二周都是各上漲600多點，二週下來累計共大漲1330.5點，如此強勁的走勢已經遠遠在亞股之中獨占鰲頭、甚至與美股包括仍再創高的納斯達克與費半指數在內為主的科技類股算是並駕齊驅、不惶多讓。

台積電四少誰最具漲相～采鈺

受惠AI加持與高階製程精進，台積電持續獲得法人調升目標價，股價也於6/13寫下935元的歷史新高，距離千金股相差不遠，而權王台積電的走揚，更是台股頻頻創下歷史新高之功臣。正當台積電走揚之際，台積電轉投資與大聯盟也跟著雨露均霑，其中轉投資的四少~世界(5347)、精材(3374)、采鈺(6789)、創意(3443)等紛紛大漲，除了世界寫下124元波段高點外，創意也自1090元反彈至1640元，短線反彈超過50%。甚至精材股價光在6月上旬就已經飆漲36%，研判尚未發動的采鈺也不容小覷。

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受極右派勢力抬頭歐洲政體不穩，德從18892→18068(6/17收盤)，法從8259→7571(6/17收盤)，道瓊從40077→38778(6/17收盤)、日從41087→38482(6/18收盤)，這些股市受歐洲政體不穩影響，但科技股的納達持續創新高到17857，台灣也受AI伺服器大漲持續走高到22757，這個方向很明朗，只有受益AI伺服器長多看好的台股、美科技股走長多

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