瞄準旺季來臨！散熱＋手機零組件

◎錢冠州 CSIA/CFTA

蘋果也要推AI了，這將是今年下半年及整個手機產業的重點轉折，AI手機題材預估也會繼續加溫，尤其蘋果客戶群寬廣，對於手機產業來說，就有機會再度迎接來換機熱潮，也是接下來要著重的焦點，指標股先行，包含台積電(2330)及鴻海(2317)等，同時是AI概念股也是蘋果概念股，行情將會欲小不易，這對於加權指數來說就是持續向上創高的訊號，而目前時序來到六月下旬，緊接而來就是台灣電子股的傳統旺季到來，資訊科技產業就有基本面推升的力道，但重頭戲還是在AI相關，Nvidia全新的AI伺服器晶片B100/B200也準備接續上市，當然重頭戲會是第三季末到年底的GB200晶片，預估耗能將達到2700瓦，最明顯的需求將是散熱解決方案。

在AI的相關供應鏈中，以近期股價拉回測試支撐區域的散熱族群為主要觀察，我們認為拉回仍是逢低承接的機會，散熱族群是在AI產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能（AI）等領域的發展中，隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注，第三季左右液冷散熱逐漸量產，第四季開始增量，到明年散熱或水冷題材將呈現跳躍式成長，指標股來說，雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、迎廣(6117)、晟銘電(3013)等均可以相當注意! 以奇鋐(3017)來說，短線股價震盪壓回，但卻是台股散熱中的領頭指標，奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司，產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響，營收及獲利表現持續增溫，而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器，轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯，第一季EPS達4.08元表現優異，預估今年將走出持續走升的行情。

有小雙鴻之稱的時碩工業(4566)將會是全新散熱黑馬股，精密機械金屬加工零件大廠時碩工業瞄準AI產業未來發展前景，與散熱客戶攜手開發熱管理解決方案的關鍵零組件，已經取得明顯成果並將於下半年開始供貨。

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