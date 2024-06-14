隔日沖六法 第四式：君子自強

◎張文赫 CSIA

台北股市與美股一樣，在壓回整理幾天之後，除了道瓊指數之外，包括納斯達克與費半指數在內為主的科技類股皆連袂再創下新高；在這波驚驚漲的走勢之下，市場上很多投資人反而大多卻步了，因為這波也只有台積電(2330)創高，還有金融雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)創波段新高，包括台塑(1301)、中鋼(2002)等傳產股甚至在技術線型上都還呈現空方排列，股價小於5日線、10日線、月線與季線。

在如此詭譎不明的位階上，短線操作的重要性自然不言而喻，投資朋友需要一套可以短線操作來累積獲利的方法。若在過往隔日沖六法學習的操作上，對於擔心追高漲停股心裡存有一定程度顧忌的話，這時可以使用隔日沖第四式：君子自強來找出適合得標的，但這招需要有一定程度的技術分析底子。

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