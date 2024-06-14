EPS倍增的摺疊手機股～富世達

◎賴建承CSIA

過去拿一支蘋果手機常常會吸引眾人的目光，不過現在若您拿的是摺疊手機，想必一定會被投以羨慕的眼神，畢竟動輒一支7萬上下的摺疊手機確實是高貴的。根據研調機構集邦科報告顯示，2023年全球折疊手機出貨量約1830萬支，年增43%，占智慧型手機市場1.6%，估2024年出貨成長38%達2520萬支，占比擴大至2.2%。而Gartner的資料顯示，2024年折疊手機的出貨量成長55%，全年出貨達3430萬支，同時Counterpoint Research也預估，2022至2027年摺疊手機年複合成長率將達50.6%，因此，摺疊手機供應鏈不容小覷。

折疊手機兩大關鍵~柔性屏及軸承

目前品牌折疊手機，以三星市占率約6成居冠，華為市占率約3成多，緊追在後，其它的手機廠也紛紛投入，包括OPPO、Honor、小米、VIVO、Motorola、Google等可見折疊手機的確是未來手機產業的一個亮點。在折疊手機中，最主要的兩項零組件，分別是柔性屏及軸承，兩者約佔整體成本的3~4成，而軸承依照內外折或是上下折，成本均價落在60~100美元不等，因此軸承扮演了相關關鍵之角色，富世達(6805)、兆利(3548)、新日興(3376)等將雨露均霑，其中新日興比重並不高，但在法人買盤歸隊下，股價於近期寫下246.5元的波段高，這對於以摺疊手機為主的軸承廠~富世達就顯得委屈。

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