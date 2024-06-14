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稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

AI需求大增！帶動強力規格商機

聯合新聞網／ 萬寶週刊
台股。路透
台股。路透

◎錢冠州 CSIA/CFTA

六月初陸續公告五月份營收，其中科技股表現均不錯，散熱族群中，雙鴻(3324)營收來到13億，年月雙增，其他如營邦及川湖等也都有不錯的表現，而將要進入電子旺季，且由這次Computex展覽所顯現的未來趨勢及黃仁勳帶來的旋風，Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上，因此我們在當前短線震盪之際，找到具備未來明確基本面向上趨勢的個股來波段操作，預估將能夠收獲不錯的投資笑過。

在AI的相關供應鏈中，以近期股價劇烈震盪的散熱族群最為指標，我們認為拉回仍是逢低承接的機會，散熱族群是在AI產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能（AI）等領域的發展中，隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注

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台積電+蘋果加持 精材業績爆發

近期台積電準備調高代工價格，激勵股價準備挑戰「千元」大關，美國ADR也屢創新高，帶動台股突破「2萬2」。然而，台積電一枝獨秀的表現引發資金排擠效應，導致其他上市櫃個股走勢下跌，但隨著5月營收公布，市場開始檢測業績，封測廠的復甦潛力成為市場焦點之一。隨著全球半導體產業持續復甦，消費性電子與車用電子市場需求回升，加上晶圓供應鏈逐漸恢復正常，封測廠的營運表現逐漸回暖。

雙利多的優質好股抬頭

此波道瓊從40077跌到38000，6/7收38868離高點還一段距離，但那斯達克持續創新高到17235，6/7收17192，顯現那達(費半也強，因台積電一直走高)特別強，主因就是上上期告知的輝達、谷歌、亞馬遜、微軟、高通、美光、博通、科雷、恩智浦、德儀輪番創新高帶動，連帶台股也在台積電、鴻海走強帶動下創新高到22003，但股市沒有一直漲的，此波從19291漲到22003，我一直堅持一定要出現一次較大的回檔，而此次回檔可能在(A)權值股：台積電、鴻海、聯發科，因確實漲多必須降溫，使指數出現較大幅度的回檔，連帶(B)重電股：城、亞力、中興電，因士電5月營收24.44億非常差，及亞力、華城本益比太高引爆大跌

EPS倍增的摺疊手機股～富世達

過去拿一支蘋果手機常常會吸引眾人的目光，不過現在若您拿的是摺疊手機，想必一定會被投以羨慕的眼神，畢竟動輒一支7萬上下的摺疊手機確實是高貴的。根據研調機構集邦科報告顯示，2023年全球折疊手機出貨量約1830萬支，年增43%，占智慧型手機市場1.6%，估2024年出貨成長38%達2520萬支，占比擴大至2.2%。而Gartner的資料顯示，2024年折疊手機的出貨量成長55%，全年出貨達3430萬支，同時Counterpoint Research也預估，2022至2027年摺疊手機年複合成長率將達50.6%，因此，摺疊手機供應鏈不容小覷。

AI需求大增！帶動強力規格商機

六月初陸續公告五月份營收，其中科技股表現均不錯，散熱族群中，雙鴻(3324)營收來到13億，年月雙增，其他如營邦及川湖等也都有不錯的表現，而將要進入電子旺季，且由這次Computex展覽所顯現的未來趨勢及黃仁勳帶來的旋風，Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上，因此我們在當前短線震盪之際，找到具備未來明確基本面向上趨勢的個股來波段操作，預估將能夠收獲不錯的投資笑過。

隔日沖六法 第四式：君子自強

台北股市與美股一樣，在壓回整理幾天之後，除了道瓊指數之外，包括納斯達克與費半指數在內為主的科技類股皆連袂再創下新高；在這波驚驚漲的走勢之下，市場上很多投資人反而大多卻步了，因為這波也只有台積電(2330)創高，還有金融雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)創波段新高，包括台塑(1301)、中鋼(2002)等傳產股甚至在技術線型上都還呈現空方排列，股價小於5日線、10日線、月線與季線。

體質銳變的低本益比汽電零

台股此波從19291漲到21937，由於KD指標出現熊背離，勢必會做中幅度的修正，但由於輝達持續創新高，這代表部分(A)低估的AI伺服器(國巨、日電貿、健鼎、台光電、達電、勤城、台光電、欣興、光寶科、金居、承啟、神達、英業達、緯創…) 的抗跌易漲，兼以台積電跌到821元附近也進入箱型上下起伏的整理格局，不易再大跌若使台股出現較大的修正，立即有止跌或彈升力道，

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