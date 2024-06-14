AI需求大增！帶動強力規格商機

◎錢冠州 CSIA/CFTA

六月初陸續公告五月份營收，其中科技股表現均不錯，散熱族群中，雙鴻(3324)營收來到13億，年月雙增，其他如營邦及川湖等也都有不錯的表現，而將要進入電子旺季，且由這次Computex展覽所顯現的未來趨勢及黃仁勳帶來的旋風，Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上，因此我們在當前短線震盪之際，找到具備未來明確基本面向上趨勢的個股來波段操作，預估將能夠收獲不錯的投資笑過。

在AI的相關供應鏈中，以近期股價劇烈震盪的散熱族群最為指標，我們認為拉回仍是逢低承接的機會，散熱族群是在AI產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能（AI）等領域的發展中，隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注

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