雙利多的優質好股抬頭

◎黃清照CSIA

此波道瓊從40077跌到38000，6/7收38868離高點還一段距離，但那斯達克持續創新高到17235，6/7收17192，顯現那達(費半也強，因台積電一直走高)特別強，主因就是上上期告知的輝達、谷歌、亞馬遜、微軟、高通、美光、博通、科雷、恩智浦、德儀輪番創新高帶動，連帶台股也在台積電、鴻海走強帶動下創新高到22003，但股市沒有一直漲的，此波從19291漲到22003，我一直堅持一定要出現一次較大的回檔，而此次回檔可能在(A)權值股：台積電、鴻海、聯發科，因確實漲多必須降溫，使指數出現較大幅度的回檔，連帶(B)重電股：城、亞力、中興電，因士電5月營收24.44億非常差，及亞力、華城本益比太高引爆大跌，兼以(C)機器人的中光電已出現跌幅近30%，將引爆廣運、所羅門、麗臺、廣明、佳能、盟立、昆盈…因沒有業績或者業績一點點，股價卻出現2~4倍漲幅，總需要做修正，但如國巨Q1 EPS 11.02、4~5月營收107、107.11億連創新高，今年EPS 52股價只有666，台積電EPS 38.5、股價883，所以台積電做修正，但修正是好事，等修正完要漲再漲，我認為台積電這波修正將輪由國巨上漲，再來就是(D)低本益比AI伺服器的(國巨、貿聯、健鼎、台光電、奇鋐、廣達、金像電、達電、欣興、光寶科、金居、神達、英業達、旺矽、矽格、台星科…)，車電(東陽、堤維西、帝寶、裕隆、胡連、興勤、健和興、佳邦、立隆…)，業績股(聯電、瑞儀、神基、聯陽、瑞昱、義隆電、矽創、致新、中美晶、環球晶、聯詠、欣詮、力成、日月光、頎邦、信昌電、立敦、晶技、萬泰科、華泰、長榮航…)作表現，也就是指數受(A)適度回檔及(B) 、(C)大幅度修正而拉回。但選股不選市，且有(D)上漲走出自己的上漲道路，形成選股不選市的走法。

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