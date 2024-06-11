隔日沖六法第三式：一鳴驚人
◎張文赫 CSIA
最近台北股市最熱門的話題就是輝達執行長黃仁勳來台灣訪問，帶來的AI旋風效應，讓黃仁勳被戲稱為老黃投顧，他在6/2台大演講，最後秀出台灣供應練和合作廠商，以及大學的名稱，甚至被稱為老黃ETF，只要被黃仁勳點名幾乎就是飆股保證。
大AI變小AI
但是就在台北電腦展開幕當天，很多大型的AI股，或是之前大漲過一波的，全都出現了快速下殺，例如本波機器人概念股的指標所羅門(2359)、廣運(6125)、廣明(6188)、中光電(5371)、盟立(2464)都出出現大跌，甚至市場討論最熱門的AI PC、伺服器相關的宏碁(2353)、華碩(2357)、廣達(2382)、緯穎(6669)也都出現做頭線型，散熱模組雙雄雙鴻(3324)、奇鋐(3017)股價居然率先下跌，讓人不禁擔心AI股行情結束嗎？
事實上，在黃仁勳演講後，市場資金再度出現大挪移，從過去的大AI股轉為小AI股，例如在黃仁勳演講背板中提到的幾檔小型股，例如：其陽(3564)、艾訊(3088)、圓剛(2417)、曜越(3540)、慧友(5484)這些過去對冷門的股票，反而成為盤面上的飆股，但是這些股票，股本小平常成交量也小，實在不建議投資朋友追價。
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