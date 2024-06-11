長線低基期的被動元件黑馬～華新科

◎賴建承CSIA

筆者於上期率先提出被動元件景氣露曙光，除了由村田製作所親自證實外，AI的終端應用興起也將點燃新希望，根據TrendForce的觀察，2024年第一季MLCC出貨量應是近三季的谷底，第二季ODM手中訂單在AI伺服器，加上AI PC 及AI手機等拉貨下，MLCC仍較第一季維持成長，稼動率將逐漸回穩。此次台北國際電腦展，AI PC更是焦點之一，在AMD與英特爾等力推下，Canalys預估，到2028年AI PC出貨量將達2億台，年複合成長高達44%，這將帶動被動元件的需求大幅增加。

國巨4月營收創新高，配發股利24元

被動元件景氣的回升可由兩大龍頭國巨(2327)、華新科(2492)的4月營收看出端倪，國巨4月營收107.03億，月增率6.8%、年增率18.8%，創歷史新高，華新科4月營收30.05億，創近兩年單月高，月增率6.3%、年增率9.4%。因此，受惠AI出貨熱，加上車用、工控、航太、醫療、AI、5G、IoT等終端應用，被動元件最壞情況已過。 國巨首季EPS11.02元，連三季賺超過一個股本，預估第2季營收季增1%至3%，毛利率和營益率將「雙率雙升」，且客戶端的庫存調整預估在第2季結束，下半年的拉貨將大幅提升，同時AI應用及智慧型手機等需求回溫，下半年營運倒吃甘蔗。公司將配發22元現金與2元股票股利，在法人默默買盤推升下，股價沿著月線攀升，加上MACD在零軸以上，柱狀圖翻紅轉正，月線不破多可期。

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