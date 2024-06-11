體質銳變的低本益比汽電零

◎黃清照CSIA

台股此波從19291漲到21937，由於KD指標出現熊背離，勢必會做中幅度的修正，但由於輝達持續創新高，這代表部分(A)低估的AI伺服器(國巨、日電貿、健鼎、台光電、達電、勤城、台光電、欣興、光寶科、金居、承啟、神達、英業達、緯創…) 的抗跌易漲，兼以台積電跌到821元附近也進入箱型上下起伏的整理格局，不易再大跌若使台股出現較大的修正，立即有止跌或彈升力道，但在(B)高本益比股(如機器人及重電股和廣運、所羅門、麗臺、高力、健策、上銓、聯鈞…)容易出現重挫行情，也把業績股拖累下去，但這種拖累下去是不懂基本面內涵的人在殺，所以業績股(A)及(C)車電(東陽、堤維西、帝寶、耿鼎、貿聯、興勤、胡連、朋程、德微、健合興、乙盛、順德、台半、劍麟、裕隆、華車、立隆、佳邦…) 、(D)業績股(瑞儀、神基、中磊、智易、啟碁、聯陽、致伸、群光、欣詮、力成、日月光、頎邦、聯電、聯詠、義隆電、華通、耀華、信昌電、立敦、晶技、中美晶、環球晶、長榮航、長榮、華航、創意、世芯…)，當殺到某一種程度且是有心人刻意壓低下來逼迫散戶殺出，等有心人吃到足夠的籌碼，之後就會拉升上來，所以出現這種投機股或高本益比股、尤其納達還會重挫時，就是投資人逢低布局(A)+(C)+(D)的大好機會，估跌到21300~21200就可優先接(A)+(C)+(D)，但指數可能受(B)下殺會跌到21000~20800才會止跌，但會分道揚鑣各走各的路。

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