液冷散熱 + AI機器人！準備下半年主流

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台北國際電腦展持續帶動AI新產品熱度，以每股來說Nvidia及ARM等AI相關個股持續走強，而台股中相關之關鍵零組件概念股也繼續向上，包含我們持續提到的迎廣(6117)及晟銘電(3013)等，相關散熱或機殼股都走出強勢局面，而目前在第二季淡季的尾聲，即將而來就是第三季開始，Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上。

在AI的相關供應鏈中，散熱族群是在產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能（AI）等領域的發展中，散熱技術扮演著關鍵角色，今年度隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注，指標個股如下：

奇鋐（3017）:奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司，產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響，營收及獲利表現持續增溫，而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器，轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯，第一季EPS達4.08元表現優異，預估今年將走出持續走升的行情。

晟銘電（3013）:股價維持延續短期均線偏多，四月營收創新高，預估今年將展開逐季成長的趨勢，

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