萬寶投資論壇 專家解析未來投資契機

撰文/陳澤樂

由萬寶證券投顧主辦的「普徠仕2024夏季投資論壇」，於6月5日在台北艾麗酒店舉行。本次的主題是「下半年投資布局」，特別邀請普徠仕集團的固定收益部門投資組合專家Yukiko Hanai，以及普徠仕美國小型公司股票基金經理人Matt Mahon擔任與會貴賓，兩位講者的題目分別是「捕捉當前利率的投資良機」及「解鎖美股/中小型股投資契機」。

Yukiko Hanai目前任職於普徠仕固定收益部門，特別擅長總體市場分析與固定收益債券策略，已有31年的投資經驗，而Matt Mahon專長為中小型股票投資策略，具有15年投資經驗。

前兩年因通膨高漲，美國聯準會升息了11次至5.25%，不過近期通膨已有所緩和，且在經濟逐漸恢復動能激勵下，上半年的歐、美、日、台等股市紛創新高；但債市在過去受到升息影響已經壓抑一段時間，市場都在等待FED的降息動作。兩位貴賓針對近期市場動態及下半年投資展望均發表精闢的見解，並對來賓的提問有詳盡回答，萬寶證券投顧董事長朱成志針對近期AI熱潮闡述Nvidia也是從小型公司演變成現在的科技巨頭、總經理李麗鶴則致詞表達對普徠仕多年來致力協助萬寶基金總代理業務的感謝，以及與會來賓的支持。

Yukiko Hanai表示，自1980年起，非投資等級債券市場從未出現連續2年負報酬，且非投資等級債券創造具吸引力風險調整後報酬優於美國國庫券、商業不動產抵押債、投資美國等級公司債、美國抗通膨債券(TIPS)等，此外，非投資等級的公司獲利能力及財務彈性是逐年增加。雖然FED還沒有表示降息的明確時間，一旦降息後將對於債券的表現有所助益。

非投資等級債市場評等品質最近幾年都有提升，例如BB級債券從2007年至2024年平均歷史違約率只有0.4%，並有63%的BB級的非投資等級債券的評等獲得提升。此外，非投資等級債券市場在今年3月底的最差殖利率7.89%，優於平均值7.10%，BB級平均是歷史違約率只有0.4%。不過，投資當然有風險，包括利率風險、信用風險、違約風險、流動性風險、不良或違約債券面臨回收、流動性和估值相關風險等，投資人仍要量力而為。

Matt Mahon表示過去的小型公司有很多是當今的領先者，如Netflex，Saleforce，Tesla，Booking Holding，星巴克等，還有很多小型公司是潛力股；同時也對投資組合內公司的經營、財務狀況相當了解。另外，過去在聯準會6次停止升息之後羅素2000的報酬表現普遍亮麗，六次的6個月平均數/中位數分別為13.1%，16.4%，12個月平均數/中位數分別為18.5%，21%，24個月平均數/中位數分別為12%，12.1%，表現不俗。

再看Lipper截至5月30止的統計預估，代表小型股的Russell 2000成分股2023年盈餘成長-12.4%，今年2024將大幅成長至21.9%，2025年再成長32.4%，顯示未來中小型股的潛力不容小覷。

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