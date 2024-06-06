蘋果摺疊iPAD最大受惠者-新日興

◎王榮旭 CSIA

台灣Computex本周正式開跑，5月份買盤進場卡位Computex，部分籌碼趁著上週日輝達黃仁勳的點名利多趁機獲利了結，導致大幅震盪，6月賣壓較重。大盤近期波動大，上週四(5/29)跳空下跌，造成短線震盪，不排除往月線以下回測支撐，等到大盤站上21662回補跳空缺口，才正式重啟下一個多頭走勢。下周6/10~14蘋果開發者大會WWDC即將登場，短線資金將有機會轉向蘋概股點火，近期OTC創高，雖受到大盤拖累，但短線將由中小型個股接棒上漲。

由三星、華為摺疊所帶起的折疊風潮，讓華為摺疊供應鏈富世達、兆利股價大幅噴發，而這次蘋果也將由摺疊iPAD正式加入摺疊市場。蘋果摺疊iPad推出時間預計為2026年上半年，出貨量預估300-400萬台。目前摺疊iPad開發進度以進度到最後階段，摺疊OLED面板廠商為LG、軸承的部分則分別交由新日興與安菲諾，軸承的單價為100-120美元，預計最快為明年下半年量產軸承。

新日興成為最大受益者

蘋果摺疊電腦供應商新日興(3376)Q1 EPS 1.68元，年增1.5倍，Q2營收在筆電、耳機、iPad等新產品出貨需求下，可望維持年增。明年還可以分食蘋果摺疊平板軸承大單，新日興預估將出貨100萬個，將挹注明年營收23億，推升營收繼續上升，今年EPS估6元，明年有9元以上的實力。

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