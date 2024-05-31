AI旺季提早！注意關鍵零組件 小鴻海準備攻擊

◎錢冠州 CSIA/CFTA

Nvidia財報過後透露新產品提前到第三季放量的訊息，那麼對於台股AI相關零組件供應鏈來說，未來將會有急單或營收獲利明顯表現的機會，這其中又與液冷式散熱及CoWoS封裝概念股為主要的焦點，以奇鋐(3017)及雙鴻(3324)來說，近期股價突破三月份以來的橫向盤整格局，而第一季EPS表現亮麗也提供股價上漲的基本面支撐，在旺季將來到之下，預估走出穩健向上的多方趨勢，。

在AI的相關供應鏈中，散熱族群是在產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能（AI）等領域的發展中，散熱技術扮演著關鍵角色，今年度隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注，指標個股如下：

奇鋐（3017）:奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司，產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響，營收及獲利表現持續增溫，而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器，轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯，股價技術面已經出現向上突破的走勢，預估持續轉強偏多。

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