快訊

農曆5月運勢(上)／鼠怕破財、猴防小人、4生肖當心血光災

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

EPS成長5倍的被動元件：凱美

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

全球最大被動元件MLCC供應商村田製作所表示，受到中國智慧手機市場零件出貨復甦，看旺被動元件產業後市，2024年MLCC產能利用率預期將揚升到85~90%。此外，Nvidia AI伺服器推升電感器的需求大幅增加，尤其是高階電感器的單價上升5~8倍。類似情況也發生在個人電腦，AI PC進入市場的第一年，研調機構Canalys預估，到2028年，AI PC出貨量將達到2億台，年複合成長高達44%，而AI PC對MLCC的需求比傳統PC高出80%，這勢必會帶動被動元件的需求大舉出籠。

手機復甦與AI加持，被動元件看俏

村田製作所目前的BB raito(訂單跟出貨比)來到1.05，已經從最慘的0.78逐漸恢復，顯示需求明顯回溫。根據村田資料顯示，2024年全球智慧手機需求將年增3%達11.8億支，其中，5G智慧手機年增17%達7.7億支；至於PC需求估年增2%達3.7億台；汽車需求約9000萬輛持平，但電動車需求則大幅成長20%達3600萬輛。此外AI PC的加持，將讓電腦市場轉趨熱絡，華碩預估到2026年，AI PC的滲透率將達5~6成。由於AI PC需要更大的DRAM、更高容量的SSD、及改進散熱解決方案，這些將推動對被動元件的需求，無論是在等級或數量上都會提升。因此，在股價長期基期偏低下，研判將啟動一波反攻。其中龍頭國巨(2327)第一季EPS11.02元，股價緩步攀升，由於MACD柱狀圖即將翻紅，研判將沿著月線震盪走高，一旦攻勢啟動可望帶動被動元件的多頭氣勢。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1596期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

延伸閱讀

鴻海（2317）FII獲利50年來歷史新高…明年會更高！ 專家：外資目標價227元

藥華藥新藥 Ropeg 獲新加坡藥證 搶攻東南亞 MPN 市場

境外股票基金 紅火

NAND晶片價揚 台廠進補

相關新聞

集四大AI利多的超級潛力股

台股到5/28過關斬將看回不回，漲到21937收21858為世界最強，但整體本益比已達24倍附近，道瓊漲到40077已回到39020，5/24收39069，納達、費半比較強，分別創新高到16996、5255.4，5/20各收16920、5220，道瓊已回檔，但金融股例外還持續創新高...

最被低估的AI伺服器代工股：緯創

自520賴清德總統就任後，台股迎來慶祝行情，加權指數不斷沿著五日線向上攀升，電子股接連回神，市場資金也向AI集中靠攏，OTC加速跟上補漲，這就是賺錢最好的機會。

EPS成長5倍的被動元件：凱美

全球最大被動元件MLCC供應商村田製作所表示，受到中國智慧手機市場零件出貨復甦，看旺被動元件產業後市，2024年MLCC產能利用率預期將揚升到85~90%。

利用隔日沖搶賺熱門股 第二式：生生不息

在NVDIA公佈亮眼的財報之後，緊接著台北電腦展即將開幕，NVDIA執行長黃仁勳提早來台灣「固樁」，AI概念股再度在台股掀起一股旋風，但是和去年的AI伺服器不同，今年最強勢的族群輪到AI機器人。

AI旺季提早！注意關鍵零組件 小鴻海準備攻擊

Nvidia財報過後透露新產品提前到第三季放量的訊息，那麼對於台股AI相關零組件供應鏈來說，未來將會有急單或營收獲利明顯表現的機會，這其中又與液冷式散熱及CoWoS封裝概念股為主要的焦點，以奇鋐(3017)及雙鴻(3324)來說，近期股價突破三月份以來的橫向盤整格局，而第一季EPS表現亮麗也提供股價上漲的基本面支撐，在旺季將來到之下，預估走出穩健向上的多方趨勢，。

PC落底+車用儲能轉佳的潛力股

台股從19291漲到5/16的高點21515，共漲2224，由於漲幅過大且都沒經適當整理，這除會面臨追高不願也會遭受漲多賣壓，如KD在高檔交叉向下的台積電、鴻海、廣達、聯發科、金融股、貨櫃股…估至少要修正13天，且大盤KD也交叉向下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。