EPS成長5倍的被動元件：凱美
◎賴建承CSIA
全球最大被動元件MLCC供應商村田製作所表示，受到中國智慧手機市場零件出貨復甦，看旺被動元件產業後市，2024年MLCC產能利用率預期將揚升到85~90%。此外，Nvidia AI伺服器推升電感器的需求大幅增加，尤其是高階電感器的單價上升5~8倍。類似情況也發生在個人電腦，AI PC進入市場的第一年，研調機構Canalys預估，到2028年，AI PC出貨量將達到2億台，年複合成長高達44%，而AI PC對MLCC的需求比傳統PC高出80%，這勢必會帶動被動元件的需求大舉出籠。
手機復甦與AI加持，被動元件看俏
村田製作所目前的BB raito(訂單跟出貨比)來到1.05，已經從最慘的0.78逐漸恢復，顯示需求明顯回溫。根據村田資料顯示，2024年全球智慧手機需求將年增3%達11.8億支，其中，5G智慧手機年增17%達7.7億支；至於PC需求估年增2%達3.7億台；汽車需求約9000萬輛持平，但電動車需求則大幅成長20%達3600萬輛。此外AI PC的加持，將讓電腦市場轉趨熱絡，華碩預估到2026年，AI PC的滲透率將達5~6成。由於AI PC需要更大的DRAM、更高容量的SSD、及改進散熱解決方案，這些將推動對被動元件的需求，無論是在等級或數量上都會提升。因此，在股價長期基期偏低下，研判將啟動一波反攻。其中龍頭國巨(2327)第一季EPS11.02元，股價緩步攀升，由於MACD柱狀圖即將翻紅，研判將沿著月線震盪走高，一旦攻勢啟動可望帶動被動元件的多頭氣勢。
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