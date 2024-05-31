集四大AI利多的超級潛力股

◎黃清照CSIA

台股到5/28過關斬將看回不回，漲到21937收21858為世界最強，但整體本益比已達24倍附近，道瓊漲到40077已回到39020，5/24收39069，納達、費半比較強，分別創新高到16996、5255.4，5/20各收16920、5220，道瓊已回檔，但金融股例外還持續創新高，如摩根大通、花旗、美銀，但走勢較溫和，科技股創新高是因輝達、谷歌、亞馬遜、博通、美光、應材、科雷持續創新高，這部分跟AI伺服器正相關，所以AI的光寶科、達電、國巨、華新科、緯創、廣達、技嘉、神達、鴻海、力致、勤誠、健鼎、台光電、金像電、建準、旺矽、辛耘、迅得…可輪番上漲，但創新高股須等KD回到50%或20%才在買，液冷的奇鋐、雙鴻已反映利多且戰且走。另CPO的矽格、台星科及受益高速網路的金像電及業績股好聯陽、瑞儀、智易、中磊、神基、瑞儀、聯電…可布局。

另一個區塊在德儀、恩智浦大幅創新高，這表示本益比更低業績更好車電、汽電零的東陽、堤維西、帝寶、耿鼎、貿聯、興勤、胡連、朋程、德微、健合興、乙盛、順德、台半…具大漲潛力。但股價沒有一路漲，此波都沒有適當回檔且KD已經到高檔，權值股的台積電、聯發科、鴻海、金融股震盪走高到6/7附近會開始修正，嚴重高估機器人、重電股及本益比超高的高力、上詮、聯亞、聯鈞、華星光、廣運、麗臺、南俊…有彈升上來一定要賣。此波將會有大修正。

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