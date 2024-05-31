快訊

農曆5月運勢(上)／鼠怕破財、猴防小人、4生肖當心血光災

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

集四大AI利多的超級潛力股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照CSIA

台股到5/28過關斬將看回不回，漲到21937收21858為世界最強，但整體本益比已達24倍附近，道瓊漲到40077已回到39020，5/24收39069，納達、費半比較強，分別創新高到16996、5255.4，5/20各收16920、5220，道瓊已回檔，但金融股例外還持續創新高，如摩根大通、花旗、美銀，但走勢較溫和，科技股創新高是因輝達、谷歌、亞馬遜、博通、美光、應材、科雷持續創新高，這部分跟AI伺服器正相關，所以AI的光寶科、達電、國巨、華新科、緯創、廣達、技嘉、神達、鴻海、力致、勤誠、健鼎、台光電、金像電、建準、旺矽、辛耘、迅得…可輪番上漲，但創新高股須等KD回到50%或20%才在買，液冷的奇鋐、雙鴻已反映利多且戰且走。另CPO的矽格、台星科及受益高速網路的金像電及業績股好聯陽、瑞儀、智易、中磊、神基、瑞儀、聯電…可布局。

另一個區塊在德儀、恩智浦大幅創新高，這表示本益比更低業績更好車電、汽電零的東陽、堤維西、帝寶、耿鼎、貿聯、興勤、胡連、朋程、德微、健合興、乙盛、順德、台半…具大漲潛力。但股價沒有一路漲，此波都沒有適當回檔且KD已經到高檔，權值股的台積電、聯發科、鴻海、金融股震盪走高到6/7附近會開始修正，嚴重高估機器人、重電股及本益比超高的高力、上詮、聯亞、聯鈞、華星光、廣運、麗臺、南俊…有彈升上來一定要賣。此波將會有大修正。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1596期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

延伸閱讀

道瓊大跌411點 新債標售不佳推升殖利率 Nvidia照漲

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

外資賣超台股274億元 這檔金融股被賣最多

24檔金融股配息公開！中信金（2891）擺脫1元金 達人：逢低加碼一定會開花

相關新聞

集四大AI利多的超級潛力股

台股到5/28過關斬將看回不回，漲到21937收21858為世界最強，但整體本益比已達24倍附近，道瓊漲到40077已回到39020，5/24收39069，納達、費半比較強，分別創新高到16996、5255.4，5/20各收16920、5220，道瓊已回檔，但金融股例外還持續創新高...

最被低估的AI伺服器代工股：緯創

自520賴清德總統就任後，台股迎來慶祝行情，加權指數不斷沿著五日線向上攀升，電子股接連回神，市場資金也向AI集中靠攏，OTC加速跟上補漲，這就是賺錢最好的機會。

EPS成長5倍的被動元件：凱美

全球最大被動元件MLCC供應商村田製作所表示，受到中國智慧手機市場零件出貨復甦，看旺被動元件產業後市，2024年MLCC產能利用率預期將揚升到85~90%。

利用隔日沖搶賺熱門股 第二式：生生不息

在NVDIA公佈亮眼的財報之後，緊接著台北電腦展即將開幕，NVDIA執行長黃仁勳提早來台灣「固樁」，AI概念股再度在台股掀起一股旋風，但是和去年的AI伺服器不同，今年最強勢的族群輪到AI機器人。

AI旺季提早！注意關鍵零組件 小鴻海準備攻擊

Nvidia財報過後透露新產品提前到第三季放量的訊息，那麼對於台股AI相關零組件供應鏈來說，未來將會有急單或營收獲利明顯表現的機會，這其中又與液冷式散熱及CoWoS封裝概念股為主要的焦點，以奇鋐(3017)及雙鴻(3324)來說，近期股價突破三月份以來的橫向盤整格局，而第一季EPS表現亮麗也提供股價上漲的基本面支撐，在旺季將來到之下，預估走出穩健向上的多方趨勢，。

PC落底+車用儲能轉佳的潛力股

台股從19291漲到5/16的高點21515，共漲2224，由於漲幅過大且都沒經適當整理，這除會面臨追高不願也會遭受漲多賣壓，如KD在高檔交叉向下的台積電、鴻海、廣達、聯發科、金融股、貨櫃股…估至少要修正13天，且大盤KD也交叉向下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。