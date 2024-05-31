利用隔日沖搶賺熱門股 第二式：生生不息

◎張文赫 CSIA

在NVDIA公佈亮眼的財報之後，緊接著台北電腦展即將開幕，NVDIA執行長黃仁勳提早來台灣「固樁」，AI概念股再度在台股掀起一股旋風，但是和去年的AI伺服器不同，今年最強勢的族群輪到AI機器人。

輝達黃仁勳在開發者大會演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，且與機器人逗趣互動，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

等於宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮，帶領出機器人概念股一波的漲勢，尤其是所羅門股價從3月19日起一路狂飆，23日以173元開高後一度衝達182元，續創歷史新高，統計2個月以來漲幅高達343.36%。

黃仁勳去年在電腦展前來台，帶動AI股的上漲狂潮，今年AI仍是產業重要趨勢，市場高度關注再度訪台，機器人概念股是否受到進一步的激勵，再出現新一波的行情。

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