最被低估的AI伺服器代工股：緯創

◎王榮旭 CSIA/CFTA

自520賴清德總統就任後，台股迎來慶祝行情，加權指數不斷沿著五日線向上攀升，電子股接連回神，市場資金也向AI集中靠攏，OTC加速跟上補漲，這就是賺錢最好的機會。6/2黃仁勳要在台大演講，提前為下周的Computex點火，自從輝達公布GB200之後，點火AI伺服器相關概念股，近期輝達宣布準備拆股，加上有望被納入道瓊成分股，種種利多都將繼續帶動AI供應鏈繼續向上攻擊。而之前點名的鴻海已從3月大漲逼近8成、廣達也準備再度挑戰300元大關，其中，緯創是目前最被低估的。

H系列急單與GB200市佔率上調

隨著Computex展覽即將到來，市場的焦點已經轉向各式機殼與散熱設備製造商。在這波預熱中，散熱解決方案的大廠如奇鋐(3017)和雙鴻(3324)已經率先啟動，有效帶動GB200供應鏈的需求增加，其中作為廣達GB200供應鏈的一員，晟銘電(3013)的表現尤為突出，股價在不到兩個月的時間內大幅上漲近5成。同時，鴻海的NVL72已經準備就緒，預計到年底至明年初，CSP大廠將開始大量拉貨，鴻海的相關供應鏈也正蓄勢待發，預期將迎來一波新的增長機會。

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