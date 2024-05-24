瞄準AI！散熱題材將啟動大波段行情

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美國科技股財報表現暗示AI發展持續增溫，尤其從微軟及Google等前幾大雲端業者的財報及法說表示，AI的發展帶來營收及獲利的成長，例如Microsoft 在財報會上表示短期內與 AI 相關的應用仍然供不應求，因此給出樂觀財測 ：2024 Q2 預估營收為 640 億美元（年增率 13.9%），因此我們認為，在2024年下半年科技的主軸還是以AI相關供應鏈為主，而在美國股市的表現上，Nvidia為最重要的指標觀察股之一。

在AI的相關供應鏈中，散熱族群是在產業中的重要的項目之一，尤其在人工智能（AI）等領域的發展中，散熱技術扮演著關鍵角色，今年度隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大，散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中，朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注，指標個股如下：

奇鋐（3017）:奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司，產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響，營收及獲利表現持續增溫，而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器，轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯。

晟銘電（3013）:四月營收創新高，預估今年將展開逐季成長的趨勢，晟銘電加入液冷機櫃及液冷相關散熱系統，今明年的成長趨勢相當明確，股價則維持在月線附近向上，多頭格局明確。

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