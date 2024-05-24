所羅門第二的AI機器人：廣明

◎賴建承CSIA

新任總統賴清德已上任，過去在炒作的520概念股(重電、線纜、軍工)也將正式結束，而發表的兩岸言論也將讓航空、觀光失望，甚至房地產概念股也將蒙塵，研判資金將返回科技股，畢竟NASDAQ已創歷史新高，費半指數也重返5千點大關，配合輝達財報出爐前外資喊到1250美元，加上6/4起台北國際電腦展加持，研判AI股將逐步回神，包括AI伺服器、散熱、CoWoS、半導體設備及材料、機器人、機殼、矽光子、AI PC等後市可期。其中與輝達密切合作AI機器人開發的所羅門(2359)，股價自3月輝達GTC大會以來股價漲幅高達約2.7倍，寫下歷史新高價，研判將掀起了一波機器人概念股之比價效應。

人形機器人2035年產值達260億美元

隨著AI、感測器等技術突破與成本下降下，全球人形機器人產業正加速發展，根據DIGITIMES資料顯示，未來5~10年人形機器人將迎來爆發性成長，至2035年將創造近260億美元產值。所羅門第一季EPS僅0.21元，4月營收也還未有起色，5/21股價就已來到151.5元。廣運(6125)第一季EPS0.06元，5/21股價105元，這對於第一季EPS有0.6元的鴻準(2354)、0.53元的佳能(2374)，及0.78元的廣明(6188)等股價就顯得委屈。其中鴻準屬於鴻海集團，勢必在機殼與散熱可獲得挹注，股價站上所有均線，MACD柱狀圖翻紅，只要月線不失守偏多看待。佳能股價近期沿著5日線攀升，5日線不破仍偏多看待，但是一旦失守需先退場觀望。至於廣明屬於廣達集團之一員，在廣達AI伺服器大舉出貨之際，相信會給輝達對集團更大之信心，加上布局機器人已久，研判將會成為市場關注焦點。

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