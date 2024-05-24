PC落底+車用儲能轉佳的潛力股

◎黃清照CSIA

台股從19291漲到5/16的高點21515，共漲2224，由於漲幅過大且都沒經適當整理，這除會面臨追高不願也會遭受漲多賣壓，如KD在高檔交叉向下的台積電、鴻海、廣達、聯發科、金融股、貨櫃股…估至少要修正13天，且大盤KD也交叉向下，在5/16 K值：76.71、D值86.16，這無可避免一定會回檔，指數可能會回檔13~21天才會落底，而這種回檔是好事，漲多醞釀回檔才會有更大上漲，但業績非常好且KD已回到低檔如健鼎、緯創、國巨、佳邦、立隆、中美晶、聯詠、瑞儀、中磊、智易、聯陽、神基、台星科、矽格、東陽、興勤…及周KD交叉向上的貿聯、興勤、胡連、玉晶光、華碩、微星、聯陽、金像電、光寶科、建準、台光電、神達、金居…和業績超好本益比超低，但KD處在中高檔的堤維西、致新、聯電…為優先布局的首選，這一種日KD或周KD在低檔(尤其周KD在低檔交叉向上更好)，且業績非常好本益比低於18倍，是大盤KD向下至少修正13天最佳擇股標的，也就是KD向上的走強、KD向下的走弱，形成選股不選市的走法，但重電股本益比還太高、任何反彈都是賣點，此波至少修正5成，另有些炒作到非理性高估的如所羅門、廣運、麗臺、南俊、上詮、能率、艾姆勒、吉茂…這些逢高賣，另出大量已大漲一段的佳能、耀華、泰碩、…逢高先賣一趟。

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