善用隔日沖六法 搶賺短線財（第一法強渡關山）

◎張文赫 CSIA

台股與美股連袂創下新高，道瓊指數也登上四萬點關卡，現階段在資金快速輪動下、漲跌經常失序，短線上的操作的確需要居高思危；若短期無法確定股市的主流族群，加上個股漲勢又不太容易有波段行情的狀況下，隔日沖是相對安全而且穩定獲利的好方法，且跟股市的高低位階並沒有太多的直接關係，不論是在創下高的二萬點之上或是回落到萬點以下，都是依然可以採用的操作交易方式。

尤其在520之後，資金快速的轉換，之前強勢的傳產類股包括重電、營建、金融、軍工都出現了回落，市場風向重新回到電子股，但是在nVidia公布財報之前，市場仍不確定AI相關概念股能否重新啟動攻勢，因此，在操作上隔日沖仍然是最適合的短線操作模式，我將連續六期介紹「隔日冲六法」若有志於短線交易者，都可以善用其中的技巧來累積短線獲利的報酬。

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