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AI機器人與無人機雙題材股：中光電

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

在520總統就職演說中，賴總統的一句「兩岸互不隸屬」引發了原本上揚的股市突然轉向，尤其是旅遊觀光股在宣佈陸生來台消息後的漲勢迅速反轉。然而，從長遠來看，賴總統所推動的五大信賴產業將有助於台灣在全球供應鏈中保持關鍵地位。這些產業包括半導體、AI、軍工、安控與次世代通訊，政府對國防的重視更是明顯。

今年國防預算持續增加，在美國的要求下，預算未來將只增不減，將推動軍工概念股的持續上升。賴總統期望2030年無人機產值達到400億，國防部已編列5年近66億預算採購軍用商規無人機，今年下半年進行招標，將於明年開始挹注營收。國防部軍用商規無人機第一階段資格標於5/20截止送件，雷虎(8033)此次送出陸軍2公斤、海軍3公斤微型無人機在內等5款無人機參與競標，若順利得標將於今年底小量出貨。

台灣無人機市場的唯一供應商：中光電智能機器人

中光電(5371)100%持股的子公司中光電智能機器人是台灣無人機市場的唯一供應商。去年美中貿易戰加劇，美國大城市的警消部門開始替換中國品牌大疆的無人機，中光電因此成為最大贏家。中光電智能機器人的軟、硬體皆為自主研發，不需仰賴外部零件和軟體。

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