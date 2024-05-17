通膨放緩！注意資金面轉向的熱錢效應 注意GB200伺服器供應鏈

◎錢冠州 CSIA/CFTA

從五月初公佈的美國非農就業數據放緩開始，美國及亞洲股市就走出一波整理完成後逐步墊高的走勢，聯準會態度呈現中性偏鴿派，短期內不會降息，但也顯示不會有升息跡象，那麼就出現資金面轉向的跡象，首先從債券市場來看，美國十年期公債殖利率下滑回落到4.5%左右，另外美元指數高檔轉弱，回落到105左右的關卡區，亞洲貨幣來說，除了日圓續弱，包含新台幣等則有開始走強的機會，若未來美元指數走弱而新台幣開始轉強，那麼對於台股來說將會是正面利多，外資有機會在五月份起對於台股持續轉為買多於賣的操作方向。

從台灣出口年增率可以抓出全世界景氣的方向? 台灣出口目前呈現持續創高的趨勢，3月份出口年增率達到18.9%，遠高於1月至2月的9.7%，主要就是受惠於科技資訊、AI相關產品的強力需求，因此如果用基本面來看，包含台灣及全球主要國家的經濟表現，仍舊有向上空間，這也就給了股市未來持續走多的趨勢契機!

產業面觀察，美國科技巨頭於四月底開始陸續公布第一季財報，可以發現市長明顯對於季度成長於否有強烈的價格表現，上季表現最糟的 Alphabet 、 Apple 在本季財報公佈後上漲 10%、 5.9%，反而是上季表現最佳的 Meta，Q1 財報公佈後下跌 -10.6%，而市場所持續關注的包含，一、五大科技巨頭對於AI的投資力度，二、AI發展對於營收獲利的貢獻表現等，但我們可以從Microsoft第一季的營收達618億美元，年增率17%及EPS達2.9元，均由於預期的表現來看，AI相關的應用仍持續供不應求的狀況評估。

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