AI伺服器機殼的贏家：勤誠

◎賴建承CSIA

台北國際電腦展即將展開，屆時包括輝達執行長黃仁勳、AMD的蘇姿丰等都將先後來台，加上5/23輝達要公布財報，研判AI的資金可望逐步回籠，其實不論是組裝、機殼、散熱、PCB等股價都已經過一波整理，在本益比相對偏低下，研判AI股買氣可望逐步回升，其中沉寂已久的機殼廠可多加留意，尤其是業績呈現明顯成長的勤誠(8210)將是本波攻擊的重心之一。

勤誠毛利率連4季走揚

勤誠受惠生成式AI專案出貨進度順利，Q1繳出亮眼成績，首季毛利率24.83%，呈現連4季走揚，稅後淨利3.6億，EPS3.03元，賺贏去年上半年合計的2.3元，出貨以美國市場佔49%最高，其次是中國的26%。4月營收10.3億，月減2.87%、年增34%，累計前4月營收38.1億、年增57.4%，由於獲選為Nvidia的MGX合作夥伴之一，已於GTC大會展出，後續Computex也將展出最新產品，為今明年營運增添動能。展望第二季，估計營收季增25~30%，動能包括Nvidia H200專案、CSP ASIC專案出貨，而中系客戶AI拉貨也十分強勁，預估單季EPS有3.7元。由於Nvidia GB200與B100專案將於下半年開始出貨，營運可望呈現逐季成長，全年EPS可望落在14.5~15元間。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1594期，訂購專線：02-6608-3998】