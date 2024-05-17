誤殺的HPC及車電大反攻

◎黃清照CSIA

台股自19291彈升到5/14的高點20994，漲幅8.8%表現還不錯，遠高於道瓊37681~39647漲幅5.2%，納達從12265~16437、漲幅6.47%。主因美股侷限在7檔股票：輝達高姿態整理，谷歌、亞馬遜、高通及德儀、恩智浦、通用輪番創新高，及金融股表現不錯。台股上漲主因在台積電、鴻海創新高，但業績佳的(A)低估AI伺服器 (台光電、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、辛耘、旺矽、力致、英業達、矽格、台星科、神達、勤誠、佳邦、日電貿、欣興…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)、業績股(華碩、玉晶光、致伸、聯詠、瑞儀、聯陽、義隆電、致新、中磊、晶技、萬泰科、聚合、聯電、日月光、榮剛、嘉澤、華航、立隆、立敦、信昌電、日電貿、精成科、鉅祥、耀華…等)輪番上漲，但港股同時間是16044~19031漲幅20.3%，英國自7809~8455漲幅8.2%，而港、上海、英連德都創波段新高，主因就是低本益比，所以我判斷520之後台積電、鴻海要做拉回指數降溫，重電股、營建股做頭會大修正，貨櫃股已達波段滿足點，建議分批獲利出場，全力拉到低本益比的如國巨、健鼎、神達、台光電、勤誠、光寶科、金像電、廣達、立隆、佳邦、矽格、台星科、晶技、堤維西、東陽、帝寶、胡連、興勤、貿聯、聯電、精成科、瀚宇博、瑞儀、義隆電、聯陽、致新、聯發科、聯詠…等布局，這些低本益比股在520之後會上漲。

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