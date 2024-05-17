類股快速轉換下的隔日沖操作策略

◎張文赫 CSIA

指數在臺積電的帶領下，領先美股再度創下歷史新高，但是盤面上的走勢卻相當的詭異，雖然有臺積電拉抬指數，但是整體電子股卻表現得非常弱勢，我們之前提醒過IP矽智財的族群，從世芯ky(3661)、M31(6643)到智原(3035)，股價幾乎可以說是檔檔破底，臺積電重回800元以上大關，但是也沒有帶動半導體設備相關的族群，亞翔(6139)、漢唐(2404)、辛耘(3583)也都回測季線，電子股從上中下游幾乎整個族群都在回檔，完全感覺不出來有跟著臺股創新高的走勢。

資金轉往傳產股

資金似乎有轉向傳產股的趨勢，但是同樣輪動非常迅速，今年以來領先大漲的重電族群華城、士電、亞力、中興電股價都回測季線，4月份創下新高的營建股，目前股價也在休息，金融類股也成為撐盤的要角，但是股價不容易連續大漲，近期輪到休息很久的貨櫃三雄再度發動，萬海(2615)領軍連續三根漲停板，陽明(2609)、長榮(2603)股價也都跟著反攻。

利用隔日沖掌握快速輪動

在這樣快速輪動下，操作難度變得非常的高，往往前一天還大漲的股票可能隔天就出現快速的拉回，對很多投資朋友來說，可能看到一檔股票噴出之後，再去追價很容易買在相對高點。

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