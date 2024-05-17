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營建股調整提供進場良機

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台股受到財報和報稅季節雙重影響，讓對財報數字極為敏感的電子股，近期走勢呈現多空交錯。雖然像鴻海、廣達等大型電子股皆報出亮眼營收，但受到資金排擠影響，電子股從資金流出，市場進入量縮整理階段，資金紛紛流入金融和航運。然而，資金輪動速度過快，導致個股出現忽漲忽跌的情況，使得投資操作難度大幅提升。

但類股之間良性輪動，是多頭市場良好信號，台積電公佈4月份財報，其歷史次高的表現推動台股加權指數創下新高，若股價突破歷史高點826元，這將標誌著台股正式啟動新一輪多頭走勢，因此這波市場調整不是危機，而是轉機。

營建股漲多技術性修正

金融與營建之間存在緊密的聯繫，因為各大銀行通常是營建業的主要投資者，銀行投資於不動產等於交叉持股。因此當金融指數創下新高時，市場會將注意力轉向營建，而近期營建股正經歷一波調整，這也提供了進場的良機。國泰金(2882)是全台灣最大的地產大亨，擁有近160棟大樓，其中有7成佔比在雙北，由於不動產具有抗通膨的特性，在當前通膨持續存在的情況下，不動產的價值更加突顯。此外，國泰金每股淨值更是高達48元，目前股價55.1元，本淨比1.1倍，去年EPS 3元，配息2元。

國建(2501)今年將有92億元新完工建案開始進行交屋，分別為三重和河、桃園溪境、台中 Most+加上去年完工的40多億建案在今年交屋認列，將為公司帶來可觀的收益，預計今年EPS將達到2.08元。明年更有南港悠陽項目，預計銷售金額高達35億元，並且帳上仍有逾400億元的土地庫存，將在新竹、台中、台南等地推出7個新建案，總計金額高達312億元，這些收益將會在2025年至2029年間逐步認列。

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誤殺的HPC及車電大反攻

台股自19291彈升到5/14的高點20994，漲幅8.8%表現還不錯，遠高於道瓊37681~39647漲幅5.2%，納達從12265~16437、漲幅6.47%。主因美股侷限在7檔股票：輝達高姿態整理。

AI伺服器機殼的贏家：勤誠

台北國際電腦展即將展開，屆時包括輝達執行長黃仁勳、AMD的蘇姿丰等都將先後來台，加上5/23輝達要公布財報，研判AI的資金可望逐步回籠，其實不論是組裝、機殼、散熱、PCB等股價都已經過一波整理，在本益比相對偏低下，研判AI股買氣可望逐步回升，其中沉寂已久的機殼廠可多加留意，尤其是業績呈現明顯成長的勤誠(8210)將是本波攻擊的重心之一。

三一東林 豪車、智能照明 龍年業績旺

三一東林（3609）集團強化多元營收，在汽車事業部局穩健成長後，積極投入營建產業所需的智能照明，子公司「三一照明科技Cubee Lighting」及德國孫公司「ON Lichttechnik GmbH」並與德國子公司「HEP GmbH」日前參加德國Light＋Building Frankfurt展覽成果豐碩。

類股快速轉換下的隔日沖操作策略

指數在臺積電的帶領下，領先美股再度創下歷史新高，但是盤面上的走勢卻相當的詭異，雖然有臺積電拉抬指數，但是整體電子股卻表現得非常弱勢，我們之前提醒過IP矽智財的族群。

通膨放緩！注意資金面轉向的熱錢效應 注意GB200伺服器供應鏈

從五月初公佈的美國非農就業數據放緩開始，美國及亞洲股市就走出一波整理完成後逐步墊高的走勢，聯準會態度呈現中性偏鴿派，短期內不會降息，但也顯示不會有升息跡象，那麼就出現資金面轉向的跡象，首先從債券市場來看，美國十年期公債殖利率下滑回落到4.5%左右。

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