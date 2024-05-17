營建股調整提供進場良機

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台股受到財報和報稅季節雙重影響，讓對財報數字極為敏感的電子股，近期走勢呈現多空交錯。雖然像鴻海、廣達等大型電子股皆報出亮眼營收，但受到資金排擠影響，電子股從資金流出，市場進入量縮整理階段，資金紛紛流入金融和航運。然而，資金輪動速度過快，導致個股出現忽漲忽跌的情況，使得投資操作難度大幅提升。

但類股之間良性輪動，是多頭市場良好信號，台積電公佈4月份財報，其歷史次高的表現推動台股加權指數創下新高，若股價突破歷史高點826元，這將標誌著台股正式啟動新一輪多頭走勢，因此這波市場調整不是危機，而是轉機。

營建股漲多技術性修正

金融與營建之間存在緊密的聯繫，因為各大銀行通常是營建業的主要投資者，銀行投資於不動產等於交叉持股。因此當金融指數創下新高時，市場會將注意力轉向營建，而近期營建股正經歷一波調整，這也提供了進場的良機。國泰金(2882)是全台灣最大的地產大亨，擁有近160棟大樓，其中有7成佔比在雙北，由於不動產具有抗通膨的特性，在當前通膨持續存在的情況下，不動產的價值更加突顯。此外，國泰金每股淨值更是高達48元，目前股價55.1元，本淨比1.1倍，去年EPS 3元，配息2元。

國建(2501)今年將有92億元新完工建案開始進行交屋，分別為三重和河、桃園溪境、台中 Most+加上去年完工的40多億建案在今年交屋認列，將為公司帶來可觀的收益，預計今年EPS將達到2.08元。明年更有南港悠陽項目，預計銷售金額高達35億元，並且帳上仍有逾400億元的土地庫存，將在新竹、台中、台南等地推出7個新建案，總計金額高達312億元，這些收益將會在2025年至2029年間逐步認列。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1594期，訂購專線：02-6608-3998】