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熱錢轉向！ 台股將啟動資金行情

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美國非農就業不如預期，通膨預期大幅降低，也增加今年降息的預期，可以從金融市場觀察，美國十年期公債殖利率灣頭向上，而重點是美元指數開始走弱，預期接下來亞洲貨幣及新台幣將開始走強，近期外資轉賣為買，營建及金融股成為盤面主流，這又以具備高股息殖利率表現的個股為主要，預期在第二季開始進入佈局除權除息行情之前的期間，而五六月也將有多檔高股息殖利率ETF且總資金達到新台幣八千億以上的水位將進行換股或調整，所以目前包含傳產及內需概念預估會走出資金輪動向上的行情居多，具備殖利率題材的金融及營建相關，震盪拉回仍是可以逢低承接的機會，預估六月啟動除權除息行情，高殖利率個股在當前仍會有投資資金進場的契機。

電子類股成交比重持續降低到六成左右，而在殖利率題材及外資買盤推升之下，金融及營建等內需概念股也開始轉強，資金從電子轉移出來，具備高股息概念的傳產股也就有相當的機會，第二季過後就逐步進入台股的除權除息旺季，那麼這些具備高殖利率誘因的標的就容易受到法人青睞，尤其五月份也會有多檔高股高股息ETF將進入換股，將被換入的個股也就具備持續向上的動能!

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擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛

韓國記憶體大廠SK海力士將再調漲LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等產品的價格，平均漲幅約15~20%，在國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能，有助記憶體市場持續攀高。

業績大好且低估的CPO

延續上期及上上期我判斷底部在19532~19291，到5/7已經漲到20689，且所判斷的(A) AI伺服器(台光電、鴻海、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、辛耘、旺矽、力致、承啟、佳邦、達電…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)

如何利用隔日沖發掘起漲飆股？

最近盤勢震盪劇烈，指數經常開高走低，資金快速輪動，選股的難度大幅增加，原本最強勢整齊的族群營建股也出現快速拉回，但是市場資金也沒有全面回到電子身上

被市場忽略的高殖利率潛力股：榮剛

五月份的股市行情，抱持著審慎樂觀的心情，但由於本月有大量的經濟數據和財報公布，將對市場產生一定程度的影響，大盤仍存在著不確定性。因此，高機率呈現偏多整理的態勢。近期金融、傳產指數創下新高，對大盤指數起到支撐作用，維持了強勁的表現，並保持在五日均線以上。

暴漲暴跌利用隔日沖穩定獲利

在4/19日臺股盤中暴跌1000點之後，指數進入一個劇烈震盪的走勢，4/24大漲532點，隔天又大跌274點，接著連兩天加起來超過上漲超過500點，收復4/19日的空方缺口，這種暴漲暴跌的行情，讓很多投資人無所適從，做多被殺，做空被軋，兩面不討好，怎麼做都不對。

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