熱錢轉向！ 台股將啟動資金行情

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美國非農就業不如預期，通膨預期大幅降低，也增加今年降息的預期，可以從金融市場觀察，美國十年期公債殖利率灣頭向上，而重點是美元指數開始走弱，預期接下來亞洲貨幣及新台幣將開始走強，近期外資轉賣為買，營建及金融股成為盤面主流，這又以具備高股息殖利率表現的個股為主要，預期在第二季開始進入佈局除權除息行情之前的期間，而五六月也將有多檔高股息殖利率ETF且總資金達到新台幣八千億以上的水位將進行換股或調整，所以目前包含傳產及內需概念預估會走出資金輪動向上的行情居多，具備殖利率題材的金融及營建相關，震盪拉回仍是可以逢低承接的機會，預估六月啟動除權除息行情，高殖利率個股在當前仍會有投資資金進場的契機。

電子類股成交比重持續降低到六成左右，而在殖利率題材及外資買盤推升之下，金融及營建等內需概念股也開始轉強，資金從電子轉移出來，具備高股息概念的傳產股也就有相當的機會，第二季過後就逐步進入台股的除權除息旺季，那麼這些具備高殖利率誘因的標的就容易受到法人青睞，尤其五月份也會有多檔高股高股息ETF將進入換股，將被換入的個股也就具備持續向上的動能!

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