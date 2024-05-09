擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛

◎賴建承CSIA

韓國記憶體大廠SK海力士將再調漲LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等產品的價格，平均漲幅約15~20%，在國際三大DRAM原廠加碼增產HBM進而擠壓DRAM產能，有助記憶體市場持續攀高。此外，由於生成式AI需求爆發，帶動高頻寬記憶體(HBM)供不應求，美光日前表示已開始量產用於輝達最新AI晶片的高頻寬記憶體(HBM)，預計本季開始發貨。且Baird分析師Tristan Gerra以記憶體報價轉強為由，將美光投資評等調高至「優於大盤」，並將目標價自115美元調高至150美元，激勵美光股價大漲。研判在記憶體報價季季漲下，記憶體模組廠將雨露均霑。

Q1財報亮眼，十銓、廣穎股價飆漲

第一季財報揭露步入尾聲，模組廠商預期在漲價與低價庫存利益下，業績成長看俏，十銓(4967)Q1營收29.94億，年增率90.7%，稅後獲利2.87億，單季EPS4.1元，創下單季歷史新高，更超越去年全年。十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，公司也看好AI運算與Edge運用，將整合產業資源進行產品布局，股價已領先大漲創下歷史新高。至於廣穎(4973)第1季營收11.83億，年增6.29%，毛利率大幅提升至25.35%，稅後淨利8944萬，EPS1.41元，在本益比偏低下，股價也連續跳空漲停創波段高。在十銓、廣穎紛紛大漲下，研判對於其它模組廠將會有比價效應。

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