◎黃清照CSIA

延續上期及上上期我判斷底部在19532~19291，到5/7已經漲到20689，且所判斷的(A) AI伺服器(台光電、鴻海、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、辛耘、旺矽、力致、承啟、佳邦、達電…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)、業績股(至上、台表科、智易、致伸、聯詠、瑞儀、聯陽、義隆電、致新、中磊、晶技、中美晶、萬泰科、聚合、矽格、力成、日月光、榮剛、嘉澤、長榮航、立隆、立敦、信昌電、日電貿…等)的底部在19532~19291已完成落底，這些會呈現良性輪漲，目前在加進一個族群金融股，且上漲到此KD指標已在高檔，需要震盪回檔約8天，但這些低估股一回到低檔讓不懂內涵的人殺出，籌碼做換手後又會再走強。

台星科：業績大好且低估的CPO

去年EPS 6.16非常好，Q1 EPS 1.86，4月營收高達3.432億，月增3.36%、年增19.13%，業績之所以好是卡到輝達及AMD的7、5、3奈米的測試大單，且又卡到矽光子的大明星產品，眾人皆知AI運算經深度學習、推論、判斷等過程，需龐大資料提供AI模型，但將此巨量資料進行傳輸已成AI運算的一大瓶頸，但資料一龐大也代表傳輸時間越長，所以利用光通訊技術確定是AI的大主流，為搶攻CPO市場商機，台積電與輝達、Broadcom、Marvell…等

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