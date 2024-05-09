如何利用隔日沖發掘起漲飆股？

◎張文赫 CSIA

最近盤勢震盪劇烈，指數經常開高走低，資金快速輪動，選股的難度大幅增加，原本最強勢整齊的族群營建股也出現快速拉回，但是市場資金也沒有全面回到電子身上，超高價股指標IP矽智財世芯KY(3661)，5/3日招開法說會對未來展望樂觀，但是5/6日股價直接打到跌停瀕臨破底，法說會行情失靈，盤面上缺乏強勢的主流族群帶領，只剩個股零星點放。

領先發掘強勢股的起漲點

這種盤勢中，漲多的個股容易快速拉回，跌深的個股也不容易反彈，只能尋找特殊題材的標的，例如DRAM當中的十銓(4967)，5/6、5/7日連續兩天漲停板，公司在法說會當中認為，未來兩季記憶體沒有任何降價的可能性，尤其在手庫存量最多的 DDR5，至少還有 15-25% 的漲幅，DDR4 在庫存消耗完畢後，漲幅也會跟上 DDR5，非常樂觀看待今年營運。

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