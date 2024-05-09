如何利用隔日沖發掘起漲飆股？
◎張文赫 CSIA
最近盤勢震盪劇烈，指數經常開高走低，資金快速輪動，選股的難度大幅增加，原本最強勢整齊的族群營建股也出現快速拉回，但是市場資金也沒有全面回到電子身上，超高價股指標IP矽智財世芯KY(3661)，5/3日招開法說會對未來展望樂觀，但是5/6日股價直接打到跌停瀕臨破底，法說會行情失靈，盤面上缺乏強勢的主流族群帶領，只剩個股零星點放。
領先發掘強勢股的起漲點
這種盤勢中，漲多的個股容易快速拉回，跌深的個股也不容易反彈，只能尋找特殊題材的標的，例如DRAM當中的十銓(4967)，5/6、5/7日連續兩天漲停板，公司在法說會當中認為，未來兩季記憶體沒有任何降價的可能性，尤其在手庫存量最多的 DDR5，至少還有 15-25% 的漲幅，DDR4 在庫存消耗完畢後，漲幅也會跟上 DDR5，非常樂觀看待今年營運。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1593期，訂購專線：02-6608-3998】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言