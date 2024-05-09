被市場忽略的高殖利率潛力股：榮剛

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

五月份的股市行情，抱持著審慎樂觀的心情，但由於本月有大量的經濟數據和財報公布，將對市場產生一定程度的影響，大盤仍存在著不確定性。因此，高機率呈現偏多整理的態勢。近期金融、傳產指數創下新高，對大盤指數起到支撐作用，維持了強勁的表現，並保持在五日均線以上。在電子股中，僅有少數個股表現較強，如CoWoS設備、AI散熱和伺服器代工等相關概念股，其中AI散熱奇鋐(3017)和伺服器鴻海(2317)等個股的籌碼相對較乾淨，有望率先反彈。對於其他電子股，目前將採取觀望態度，等待更好的時機。與此同時，將把重點放在傳產股上，例如營建等。我們將隨時根據市場情勢的變化調整策略，以確保投資組合的穩健增長。

如何挑出大漲的傳產股，首先就是籌碼乾淨，主力、法人持續買進的，再來就是殖利率高的，因為Q2高殖利率的ETF會進行換股，而高殖利率的傳產股因為具有籌碼優勢的情況下，就會成為ETF換股的對象。仔細觀察，雖然營建股4月份漲很多，但融資使用率都很低，國建(2501)融資使用率8.1%、冠德(2521)12%、國產(2504) 2.6%。

傳產股也有很多高殖利率股，永信建(5508)去年配息11.2元、殖利率5.5%，營建股具有抗通膨的概念，營建的土地、房屋，這些都是抗通膨產品，就看股王永信建(5508)，股價能夠創高，這就是多頭，族群股王強，同族群就不會沒有行情，永信建是高雄建商，去年EPS 12.55元，今年EPS不輸去年，高雄房地產市場熱度不下。

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被市場忽略的高殖利率潛力股：榮剛

五月份的股市行情，抱持著審慎樂觀的心情，但由於本月有大量的經濟數據和財報公布，將對市場產生一定程度的影響，大盤仍存在著不確定性。因此，高機率呈現偏多整理的態勢。近期金融、傳產指數創下新高，對大盤指數起到支撐作用，維持了強勁的表現，並保持在五日均線以上。

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