資金轉入傳產！重電、營建、金融、軍工輪動向上

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台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

資金轉入傳產! 重電、營建、金融、軍工輪動向上

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台股上週劇烈震盪並且在回測季線後開始轉強反彈，不過電子類股資金轉出，反而往具備高殖利率題材的營建及金融前進，預估資金將持續輪動到相對低基期的傳產優質股，台股指數進入季線至前波高點附近的高檔震盪整理的走勢，外資轉賣為買，但並未以過去熱門的AI族群為買進對象，而同樣往金融及其他傳產優質股進場，可以看出過去波段漲幅已高的AI這個議題已經熱度已久並且出現籌碼面轉凌亂的狀況，所以就指數觀察，與美股連動性高的電子類股或AI相關族群，要注意進入拉回整理的可能，第二季也進入科技電子的淡季，所以目前包含傳產及內需概念預估會走出震盪向上的行情居多，具備殖利率題材的金融及營建相關，震盪拉回仍是可以逢低承接的機會，預估六月啟動除權除息行情，高殖利率個股在當前仍會有投資資金進場的契機。

近期電子類股成交比重持續降低到六成以下，而在殖利率題材及外資買盤推升之下，金融及營建等內需概念股也開始轉強，資金從電子轉移出來，具備高股息概念的傳產股也就有相當的機會，第二季過後就逐步進入台股的除權除息旺季，那麼這些具備高殖利率誘因的標的就容易受到法人青睞，尤其五月份也會有多檔高股高股息ETF將進入換股，將被換入的個股也就具備持續向上的動能!

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