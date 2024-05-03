首季獲利倍數成長的散熱股：泰碩

◎賴建承CSIA

AI股近期似乎受到傳產金融的吸金顯得安靜許多，不過TrendForce日前預估，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%，Meta更是上修今年資本支出為350~400億美元，年增28~47%，顯示AI伺服器成長驚人，大多頭之趨勢依舊存在。由於AI伺服器之TDP 提升，氣冷散熱系統解熱恐面臨極限，未來數年液冷和浸沒式液冷解決方案採用率將上揚。輝達GTC 2024技術大會已於3月中旬召開，同時發表了地表最強AI晶片 GB200橫空出世，這是由兩顆B200與Grace CPU晶片封裝而成，由於一顆 B200 晶片功耗高達1000~ 1200 瓦，故將首度採水冷散熱技術，相關的周邊也將因此有所改變，當然散熱的需求與價格的成長將最為驚人，研判在健策挑戰千元之際，將掀起比價效應，尤其是本益比較低的奇鋐(3017)、建準(2421)、泰碩(3338)等可留意。

泰碩首季獲利成長約1.6倍

受到去年PC市況低迷下，泰碩業績下滑，全年營收38.12億，年減16.5%，所幸產品組合改善，毛利率在20%以上，EPS 2.78元，更大方配息2元，配發率達72%，維持前一年的水準。泰碩在AI伺服器與車用業務助攻下，自去年Q4起業績恢復成長，而首季台幣走弱，有匯兌收益等業外收益的貢獻，而今年第一季業績持續改善，單季營收8.59億，年增3.5%，稅後盈餘0.68億，優於去年第四季，年增率高達1.6倍，單季EPS 0.77元，優於預期。泰碩耕耘AI伺服器，並切入水冷散熱領域，去年已接獲抖音的大單，獨家供貨水冷散熱產品，研判將是今年主要成長動能；至於車用散熱方面，泰碩為是比亞迪供應商之一，預估車用佔比將自去年的12%衝上2成，若出貨順利，預估今年EPS有挑戰5元之實力。

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