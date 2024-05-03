超跌且景氣Q1落底逐季成長的好股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

超跌且景氣Q1落底逐季成長的好股

◎黃清照CSIA

上期告知投資人大盤將在19532~19291落底，且(A)低估的AI伺服器、車電、業績股將在此區間落底領先上攻，果然在4/19最低殺到19291收19529，之後在4/22、4/23低點分別測19395、19509就盤堅而上，到4/30高點來到20559，5/2回檔到20222，但回檔(A)卻呈現越墊越高的走勢，但嚴重嚴重高估的重電股成為弱勢股，且台積電、鴻海也順勢壓回把指數降溫，但台積電、鴻海跌到某一個程度又會持穩，此兩檔及聯發科、金融股是控指數用的，當指數漲幅太大或跌幅太大，這些權值股會降溫或輪漲，但到六月間，都會受制美FED因通膨居高不下，致使降息次數減少及降息時間延後，這最不利高本益比股，我認為重電股少者跌40%、多者修正50~60%，因高價重電股本益比炒到不可想像的價位區，這就如過度炒作都要過度修正，像ASIC的金麗科、智原、世芯、晶心科…都因先前亂炒不然就是炒到本益比過高，所以如金麗科從577殺到275.5、智原從459.5跌到277.5一樣，另有些高本益比如健策、先進光、高力、麗臺、所羅門、南俊、廣運…及投機股都會大修正，但低估的AI伺服器(台光電、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、力致、承啟、金居…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)、業績股(至上、台表科、智易、致伸、瑞儀、聯陽、義隆電、致新、中磊、晶技、中美晶、萬泰科、聚合、矽格、力成、日月光、榮剛、嘉澤、聯詠、長榮航、立隆、立敦、信昌電…等)會走自己的上漲路。

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上期告知投資人大盤將在19532~19291落底，且(A)低估的AI伺服器、車電、業績股將在此區間落底領先上攻，果然在4/19最低殺到19291收19529，之後在4/22、4/23低點分別測19395、19509就盤堅而上，到4/30高點來到20559，5/2回檔到20222，但回檔(A)卻呈現越墊越高的走勢。

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