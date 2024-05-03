暴漲暴跌利用隔日沖穩定獲利
◎張文赫 CSIA
在4/19日臺股盤中暴跌1000點之後，指數進入一個劇烈震盪的走勢，4/24大漲532點，隔天又大跌274點，接著連兩天加起來超過上漲超過500點，收復4/19日的空方缺口，這種暴漲暴跌的行情，讓很多投資人無所適從，做多被殺，做空被軋，兩面不討好，怎麼做都不對。
利用隔日沖的特性穩定獲利
在這樣的行情中，利用隔日沖能夠讓風險極小化，獲利極大化，我之前跟大家分析過，隔日沖的選股條件，股價在收盤前必須要在相對高點或是最高點，能收在漲停板則是最強的隔日沖標的，因為股價經過一整天的上沖下洗，到了尾盤還是收在高點，表示尾盤主力維護心態強勁，隔天指數大跌，股價也不容易大跌，指數大漲，股價更容易往上拉抬。
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