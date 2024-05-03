兩岸關係暖風吹 長榮航預備起飛

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

FED在召開會議前，已先針對通膨高漲，給市場打過好幾劑預防針，對於持股信心不夠的人，在這波下殺行情也都相繼進行拋售。不過今年是美國大選年，鮑爾也不太敢直接說升息，最多只能說不急於降息，而美國股市上周持續反彈，反應市場是在意經濟成長大過於通膨，只要企業營利越來越好，通膨是可以忍受的，而最糟情況，是經濟不好，通膨又持續高漲，這種停滯性通膨才會真正引發股市大跌，目前企業財報公布出來，都是優於預期，這就有利股市繼續上漲，只要短線指數維持在五日線上，代表隨時都會展開攻擊。

兩岸關係解凍，長榮航坐擁雙題材

受惠於疫情復甦，國際旅遊需求仍維持高檔，目前是第二階段的疫後報復性旅遊，歐洲、東北亞團大幅增加，且時隔9年，前總統馬英九與大陸國家主席習近平4/10在北京人民大會堂舉辦馬習二會，兩岸逐漸開始破冰，大陸也釋出善意，有望在近期使兩岸復航、鬆綁陸客來台觀光，帶動台股航空、旅遊觀光概念股同步大漲。

雄獅(2731)今年出團量比起去年是翻倍成長，雄獅過去對於大陸的營收佔比高達15%，這次兩岸有破冰的跡象，有望填補這部分的缺口，今年EPS估10元，若兩岸開放，股價將有望挑戰歷史高點201.5元。華航(2610)在這波行情中也大幅受惠，3月營收創下歷年同期新高，配發現金股利0.69元，成為近30年次高的紀錄，全航線都有所成長，同時燃油價格如果持穩，今年業績將值得期待。

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在4/19日臺股盤中暴跌1000點之後，指數進入一個劇烈震盪的走勢，4/24大漲532點，隔天又大跌274點，接著連兩天加起來超過上漲超過500點，收復4/19日的空方缺口，這種暴漲暴跌的行情，讓很多投資人無所適從，做多被殺，做空被軋，兩面不討好，怎麼做都不對。

兩岸關係暖風吹 長榮航預備起飛

FED在召開會議前，已先針對通膨高漲，給市場打過好幾劑預防針，對於持股信心不夠的人，在這波下殺行情也都相繼進行拋售。不過今年是美國大選年，鮑爾也不太敢直接說升息，最多只能說不急於降息，而美國股市上周持續反彈，反應市場是在意經濟成長大過於通膨，只要企業營利越來越好，通膨是可以忍受的，而最糟情況，是經濟不好，通膨又持續高漲，這種停滯性通膨才會真正引發股市大跌，目前企業財報公布出來，都是優於預期，這就有利股市繼續上漲，只要短線指數維持在五日線上，代表隨時都會展開攻擊。

首季獲利倍數成長的散熱股：泰碩

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