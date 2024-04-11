重電聯手! 搶食國際大單，評價全面調升

◎錢冠州 CSIA/CFTA

電力議題將會是繼AI過後最夯的話題，把握電力概念，就掌握的接下來行情的主流股，隨著AI技術與應用的快速發展，國際大型投行美林預估，AI的電力使用量及需求量將在2023年至2028年間以30%以上的年複合成長率快速成長，所以，電力議題已經不僅僅是缺電問題，而是與AI的趨勢快速連結，這給台灣的重電概念股帶來顯著的成長動能，以華城(1519)來說，去年從70元左右起漲，如今已經輕鬆站穩800元大關，顯然這個產業趨勢帶動的成長將難以想像，台灣重電股開始強強聯手準備進軍國際? 這表示重電股的評價已經不限於台灣本島的電網商機，而是囊括北美甚至全球的趨勢機會，重電產業的國際聯盟開始成型，國內重電四雄包含華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）及亞力（1514）開始搶進全球訂單，劍指海外千億元重電訂單量能。

如果可預期的將來，缺電及能源轉型是既定的趨勢，而AI對於電力的需求快速增長，台灣重電產業打入國際盃，那麼，電力設備建置或電網概念的個股就仍具備超強的基本面向上利多，這也就是股價能否走出大波段行情的重要觀察，台灣國內部分，台電強韌電網十年計畫，已經明確規劃出產業方向，包含中興電(1513)、亞力(1514)、東元(1504)及大同(2371)等。

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