清明變盤？！鎖定主流向上

◎錢冠州 CSIA/CFTA

清明變盤? 當前台股及國際股市明顯趨勢偏多，如果要轉空也要等到頭部成立，但目前也還沒做頭跡象，所以這裡要等待大盤趨勢反轉向下，應該還為時尚早，但假設指數行情呈現整理或橫盤走勢，那麼選對主流類股就很重要了，四月電價終究上漲，那麼這會不會將是開端? 電價上漲趨勢將引動全新主流行情! 從即將進入夏季開始，台灣的缺電問題將會越來越熱，那麼台灣電價上漲將帶動相關類股進入主升段行情，華城(1519)及士電(1503)在短期回檔整理過後預估持續走出基本面行情，除了台灣在強化電網，北美也在積極強化電網，以美國來說，根據拜登的基礎設施投資和就業法案及降低通膨法案，美國電網投資將達到4500億美元，其中變壓器就屬於相當缺貨的產品，尤其美國將於2025年第一季開始擴大電網建設的投資，預估接下來的商機將持續相當長的時間，相關廠商如華城(1519)及士電(1503)等，又是可觀的商機。

如果可預期的將來，缺電及能源轉型是既定的趨勢，那麼，電力設備建置或電網概念的個股就仍具備長線基本面向上的利多，這也就是股價能否走出大波段行情的重要觀察，台灣國內部分，台電強韌電網十年計畫，已經明確規劃出產業方向，包含中興電(1513)、亞力(1514)、東元(1504)及大同(2371)等。

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