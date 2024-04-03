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輝達GB200最低估的供應鏈：緯創

聯合新聞網／ 萬寶週刊

輝達GB200最低估的供應鏈：緯創

◎賴建承CSIA

輝達GTC 2024技術大會已於3月中旬召開，同時發表了地表最強AI晶片 GB200橫空出世，這是由兩顆B200與Grace CPU晶片封裝而成，由於一顆 B200 晶片功耗高達1000~ 1200 瓦，故將首度採水冷散熱技術，相關的周邊也將因此有所改變。除了晶圓代工是台積電外，CoWoS目前仍是以台積電為主，至於GB200 組裝方面傳有鴻海(2317)、技嘉(2376)、英業達(2356)、和碩(4938)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、神達(3706)等；散熱為奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)、台達電(2308)；板卡有華碩(2357)、華擎(3515)；連接線器的嘉澤(3533)、佳必琪(6197)、嘉基(6715)等。根據外資資料顯示，其中GB200組裝以鴻海最大，這也是日前鴻海股價急漲50%的主因，至於緯創為tier 1，廣達則算 tier 2，由於廣達股價也已先行突破前高，目前股價還在打底的緯創就顯得低估。

緯創毛利率逐季攀升

全球四大雲端服務供應商亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta均砸重金建置AI伺服器，兩年共斥資約3700億美元，這對鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)等AI伺服器廠帶來龐大訂單。根據DIGITIMES報告指出，緯創是輝達高階AI伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商，高單價GPU基板帶來顯著貢獻，今年又有GB200來加持，研判毛利率可望持續攀升。難怪日前法說會中重申，今年相關AI業務維持三位數成長的目標不變。緯創受AI伺服器嘉持，2023年單季毛利率逐季成長，第四季達9.29%創高，全年EPS 4.08元，表現相當搶眼，展望2024年EPS有機會上看7.5元，本益比16倍。

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