低本益比高殖利率的車用股

◎黃清照CSIA

指數4/1收20466，仍屬選股不選市，在Q1公布季報，因Q1台幣大幅貶值1.255元，所以外銷股主要是車電及外銷比例高的電子股，本業業績非常好+匯兌收益，業績會大好，所以4月選股標的在車電及電子股，尤其低估的車電：立隆、欣銓、矽格、佳邦、堤維西、乙盛、貿聯、胡連…(東陽、帝寶漲多了做箱型震盪)，及電子股以健鼎、台星科、廣達、緯創、奇鋐、鴻海、光寶科、旺矽、辛耘、閎康、聯電、矽格、國巨、華新科、日電貿、致新、瑞儀、臻鼎…為主。

立隆：低本益比高殖利率的車用股

立隆Q1~Q4 EPS 1.04、1.39、1.69、1.52，全年EPS 5.6，尤其Q4營收23.7較Q3的22.4億、季增5.6%，但Q4的本業利益4.46較Q3的3.61億季增23.5%，單季EPS 1.52，但還原Q4匯損0.98，本業EPS達1.9，主因立隆在工業、醫療、航太、車用、電頻家電領域耕耘已成，從108~103年EPS為3.35、5.12、6.12、7.3、5.6，顯示立隆已呈穩定高獲利股，而車用佔營收比已達三成，主要從車用影音系統的鋁質電容開始做起，再擴展至附加價值高的如引擎化油器、液晶儀錶板、汽車電動座椅…等產品。

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