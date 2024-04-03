大盤2萬點善用隔日沖引爆獲利

◎張文赫 CSIA

台股指數在站上兩萬點之後，資金輪動的速度非常的快，個股常常漲個一兩天就休息，不容易有波段的行情，投資朋友在操作上難度很高，現階段要讓「風險極小化，獲利極大化」最好的操作策略就是隔日沖。

隔日沖的優勢

顧名思義，隔日沖是一種短線的操作手法，指的是在當天買入股票，然後再第二天賣出，比起一般買入持有的交易策略，隔日沖交易可以在較短時間內賺取利潤， 跟著大戶尾盤布局，操作準備起漲的強勢股，股價會說話，跟著股價做，10拿9穩8勝算，短線勝率最高，風險有限，獲利穩健，學會隔日沖，讓你輕鬆找到第一根起漲點的飆股。

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